Evaristo Beccalossi si dice non propriamente colpito dall'atteggiamento di Romelu Lukaku. E intervistato da Rai Sport, l'ex giocatore dell'Inter spiega: "Chi lo conosce non si sorprende. Il giocatore ha un valore indiscutibile, ma l'atteggiamento è stato sbagliato. I colloqui sono pari a zero, l'Inter non ne vuole sapere e ha fatto una scelta dura. Se fosse stato più chiaro, Edin Dzeko avrebbe avuto una possibilità di rimanere e non ci sarebbero stati problemi nella ricerca di un'altra punta".