Evaristo Beccalossi, intervenuto su Radio 24 nel corso di 'Tutti Convocati', vuole scongiurare il rischio che l'Inter pensi torppo alla partita di questa sera tra Lecce e Juventus che potrebbe portare avanti i bianconeri in classifica: "La testa per l'Inter deve rimanere alla Supercoppa, non a Lecce-Juventus. Io faccio gli scongiuri, ma magari domani non sarà in giornata la squadra, mi preoccupano più quelle cose che possibili distrazioni date dalla partita dei bianconeri".