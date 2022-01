Beccalossi: “Inter, a inizio anno sentivo di tutto. Inzaghi molto bravo”

L'ex nerazzurro: "Per lo Scudetto mi auguro succeda di tutto tra Inter e Napoli"

Evaristo Beccalossi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli a proposito della corsa per il campionato: "Mi auguro succeda di tutto tra Inter e Napoli. Ho sempre detto che erano le due squadre favorite per lo scudetto e mi auguro che gli azzurri lottino fino alla fine. Da lato Inter la situazione è incredibile, ricordo che ad inizio anno sentivo di tutto: libri contabili di qua, debiti di la, e anche cedendo qualche giocatore importante sono riusciti a mantenere alto il livello. Anzi, Simone Inzaghi è stato molto bravo. Io seguo tanto la comunicazione e da quello che sentivo e leggevo pensavo, ma cosa sta succedendo? Invece mi devo ricredere. Luciano Spalletti è sempre stato molto bravo a dare un’identità alle sue squadre e l’ambiente di Napoli secondo me è quello giusto. Anche quando allenava l’Inter è sempre stato bravo a fare un bel lavoro, poi bisogna essere altrettanto bravi a fare quel passo in più per vincere".