Beccalossi: “Derby più importante per il Milan. L’Inter può giocarsela con tutti”

L'ex nerazzurro e il match di San Siro: "Massimo rispetto, ma credo che l'Inter abbia possibilità di vincerlo"

"Inzaghi è arrivato a Milano in punta di piedi, il Milan son due anni che è tornato ai primi posti: massimo rispetto, ma credo che l'Inter abbia possibilità di vincerlo. È più importante per il Milan questo derby, per non aumentare il distacco - prosegue Becca -. L'Inter nell'ultimo periodo ha avuto un piccolo calo, ma ci si dimentica della rincorsa che ha fatto. Ti dà l'impressione che decida lei che gara sarà, può giocarsela alla pari con tutti, anche col Liverpool".