Beccalossi a InterTV: “L’uomo partita stasera? Dico Barellino”

Presente a San Siro per assistere al match, Evaristo Beccalossi racconta le sue sensazioni ai microfoni di Inter TV prima del fischio d'inizio di Inter-Shakhtar Donetsk: "È una partita importante, c’è la giusta tensione, siamo pronti. Mi aspetto che si vinca. La squadra sta bene e ha le qualità per vincere, poi saranno frasi fatte ma mi aspetto che il pubblico dia una spinta in più. Quando giocavo ero in trance agonistica, adesso sono diventato più equilibrato, osservo molto e sto attento ai particolari. In campo scarichi tutto, fuori c’è più pathos e vorresti quasi essere utile con il pensiero. L’uomo partita stasera? Dico ‘Barellino’.