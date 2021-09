Bazzani: “Siamo alla quinta giornata ma la favorita per lo scudetto è l’Inter”

Napoli potenziale contendente al titolo, ma l'Inter resta la favorita. Così l'ex di Sampdoria e Lazio analizza la stagione calcistica

"È vero che siamo alla quinta giornata, ma la sfida Napoli-Milano si potrebbe protrarre fino alla fine. L’Inter è favorita, i rossoneri hanno una rosa inferiore rispetto ai nerazzurri. Le romane non credo possano tenere il passo delle milanesi e dei partenopei. L’Inter, invece, ha preso i giocatori migliori per sostituire le cessioni eccellenti, e in più un tecnico che usa lo stesso modulo del precedente, non cambiando e continuando sulla stessa scia. La continuità è fondamentale. Sarri non è riuscito a portare ancora il suo gioco perché il processo di cambiamento è troppo importante, i suoi principi sono completamente gli opposti a quelli di Inzaghi. Per far capire i concetti ai giocatori ci vuole tempo. Alla Juventus aveva dei campioni come Ronaldo che gli risolvevano la partita pur non esprimendo i suoi principi".