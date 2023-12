L'Inter ha due aspetti su tutti che la differenziano dal resto delle altre squadre italiane e, di conseguenza, la collocano tra le favorite per la vittoria dello scudetto della seconda stella. A pensarlo è Fabio Bazzani, ex attaccante della Samp: "I punti di forza? C'è un aspetto di campo: la squadra difende in maniera compatta e attacca allo stesso modo; si muove in blocco, il Milan, invece, non copre il campo così. Poi c'è la consapevolezza, la rabbia di volere a tutti i costi questo campionato", le sue parole a TMW Radio.

Intanto, domani, al Ferraris, i nerazzurri scendono in campo per sfidare il Genoa con l'obiettivo di portarsi momentaneamente a +7 sulla Juve seconda: "L'Inter va in un campo difficile, ma ha una forza e così tante soluzioni che ne riesce sempre a venire a capo", ha concluso Bazzani.