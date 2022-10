Dopo la sfida europea contro il Viktoria Plzen, decisiva per centrare l'ottavo di Champions, primo obiettivo stagionale, l'Inter si dedicherà al campionato, ospitando a San Siro la Samp dell'ex Dejan Stankovic. Una sfida impari sulla carta, ma che potrebbe diventare una trappola per i nerazzurri, come fatto notare dall'ex attaccante blucerchiato, Fabio Bazzani, a Serieanews.com: "Il divario tecnico tra le due squadre è molto ampio, però, attenzione perché la Samp giocherà una partita dove ha poco da perdere e dove psicologicamente è più leggera. Quindi può giocare al massimo delle proprie possibilità, mettendo il bastone fra le ruote dell’Inter. È chiaro che molto dipenderà da come giocheranno i nerazzurri: se questi saranno al 100%, la gara per la Samp sarà difficilissima. Stankovic deve sperare nella partita perfetta e che l’Inter non sia in serata. Solo così puoi uscire da San Siro con dei punti in mano".