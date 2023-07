Manuel Neuer ha preso la parola nel corso della presentazione ufficiale del nuovo Bayern Monaco avvenuta quest'oggi all'Allianz Arena. Entrato insieme agli altri portieri Yann Sommer, Alexander Nübel e Sven Ulreich, il numero uno della Nazionale tedesca ha fornito aggiornamenti sul suo recupero ai 45mila presenti: "Sto andando molto bene. Ho ottimi preparatori, non dobbiamo preoccuparci. Sono sulla strada giusta e sto lavorando sodo per il mio ritorno.

Sono molto ottimista e non vedo l'ora che arrivi la nuova stagione. Sto lavorando sodo per poter tornare velocemente", ha affermato Neuer. Parole che avranno indubbiamente riflessi sulla situazione di Sommer, per il quale l'Inter è in caccia da diverse settimane.