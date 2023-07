Il nome di David De Gea va depennato dalla lista di portieri accostati al Bayern Monaco in queste ultime settimane. Lo spagnolo, svincolatosi dal Manchester United, è stato offerto ai bavaresi che non hanno approfondito la pista di mercato per due motivi, secondo Sky Sport Deutschland: lo stipendio molto alto e il fatto che non è detto che accetti il ruolo di vice-Neuer. A proposito dell'esperto estremo difensore, ancora ai box per un infortunio, i colleghi tedeschi aggiungono che dovrebbe recuperare al più tardi per i match dopo la prima sosta per le nazionali. E l'Inter, in tutto questo, resta alla finestra per Yann Sommer.