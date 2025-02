Ci sarà anche il Bayern Monaco tra le 32 partecipanti al primo Mondiale per Club extra large della storia che andrà in scena quest'estate. A guidare i bavaresi ci sarà Vincent Kompany, che non vede l'ora di volare negli Stati Uniti per questo torneo nuovo di pacca: "Penso che più ci avviciniamo, più si vede crescere l'entusiasmo. Siamo parte di un club qui dove ogni trofeo è importante, quindi quando arriveremo in America, sarà una priorità", ha detto il belga a FIFA.com.

Che atmosferta ti aspetti?

"Sappiamo di avere una fanbase globale, quindi non mi sorprenderà vedere tifosi da Monaco e dalla Germania mescolarsi con quelli che abbiamo a livello internazionale. Sarà davvero speciale. Inoltre, giocheremo contro squadre provenienti da diversi continenti, ognuna con una struttura di tifo enorme. Di sicuro, è qualcosa di unico, qualcosa che non abbiamo mai visto prima".

Una delle partite più importanti della fase a gironi sarà Bayern contro Boca Juniors a Miami. Come pensi che sarà questa esperienza?

"Penso che ci sarà molta attesa per questa partita. Giocare una gara competitiva contro il Boca Juniors all'interno di una grande competizione è di per sé emozionante. Vedrete alcune delle migliori tifoserie del mondo – la nostra e la loro – e due dei club più storicamente vincenti affrontarsi. Sono abbastanza sicuro che sarà, in ogni caso, un grande momento calcistico per tutti i tifosi".