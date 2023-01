Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidžić è stato sollecitato a rispondere sul portiere del Borussia Mönchengladbach, Yann Sommer, tanto gettonato in questo mercato da poco cominciato e non a caso accostato ai bavaresi. "Non mi piace parlare dei giocatori di altri club. Certo, stiamo lavorando sul problema del portiere. L'infortunio di Manuel Neuer ci ha colpito duramente. Faremo il nostro lavoro, verificheremo le opzioni e faremo un decisione. La finestra di mercato termina il 31 gennaio" ha detto a proposito del trentaquattrenne svizzero entrato anche in orbita Inter.