Dal Tottenham al Chelsea, passando per Inter e Arsenal, la lista dei potenziali acquirenti per il difensore ecuadoregno del Bayer Leverkusen Piero Hincapié è lunga. Ma il direttore sportivo delle Aspirine Simon Rolfes fa capire che per il momento il suo club non ha nulla da temere, forte del contratto a lungo termine siglato dal giocatore: "Vogliamo sempre verificare in anticipo coi giocatori che firmino dei contratti lunghi per essere in una posizione forte.