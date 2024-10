Dopo aver segnato nelle ultime cinque partite giocate con la maglia dell'Austria, Christoph Baumgartner si propone come elemento di riferimento del futuro in zona gol della Nazionale di Ralf Rangnick. Le prestazioni del giocatore dell'RB Lipsia possono portarlo a mettere nel mirino il primato di reti segnate con la maglia del Team bianconero, che appartiene a Toni Polster e Marko Arnautovic. Anche se la prospettiva non sembra scaldarlo più di tanto.

Intervistato a riguardo dall'agenzia APA, Baumgartner ha dichiarato: "I record non sono così importanti per me, non è qualcosa che ho in mente in questo momento. La cosa più importante è aiutare la squadra con buone prestazioni, e farlo ogni volta che posso. A nessuno importa quello che è successo nelle ultime 15 partite passate, ce ne saranno altre 15. Se poi arrivassi a 35 anni e superassi Toni o Marko, sarebbe una cosa bella che mi renderebbe felice. Ma fino ad allora scorrerà ancora molta acqua lungo il Danubio".