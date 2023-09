Intervistato da Radio FirenzeViola, il doppio ex di Inter e Fiorentina Sergio Battistini presenta così il match di domani a San Siro: “Mi aspetto una partita molto aperta - ha esordito -. La Fiorentina gioca sempre per vincere, non specula difendendosi. L'Inter ha irrobustito l’organico, vedo una gara difficile per entrambe. L’Inter ha preso i giocatori giusti. In attacco però con Nzola la Fiorentina ha preso un ottimo giocatore, irrobustendo il reparto”.