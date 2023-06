In campo ieri a Istanbul Alessandro Bastoni e John Stones si sono punzecchiati parecchio in occasione di un calcio d'angolo che si è poi concluso con il fallo in attacco dell'inglese. Alcuni video circolati sui social hanno poi scovato il contenuto della lite tra i due: il difensore del Manchester City ha esortato il nerazzurro a "lavarsi i denti". Sicuramente una caduta di stile da parte di un calciatore che gioca a così alti livelli.