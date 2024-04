Intervistato da TMW, il commissario tecnico del Venezuela, Fernando Batista, ex ct dell'Argentina Under 20 e 23, ha parlato di alcuni giocatori argentini tra i quali Lautaro Martinez. "Gioca già in una squadra molto importante, l’Inter è un top club in Europa. Ogni giocatore vorrebbe giocare all’Inter. Quando uno mantiene il livello che ha oggi Lautaro, tanti club si interessano. Ma la verità è che non mi sorprende: l’ho conosciuto da ragazzo e ho avuto la possibilità di allenarlo, abbiamo fatto insieme il Sudamericano e il Mondiale Under 20. La realtà è che un goleador nato, un bomber di razza che vuole sempre crescere. Non è casualità il suo rendimento, come non lo è il fatto che l’Inter lo voglia rinnovare e che lo cerchino i grandi club in Europa. È un attaccante che vuole sempre di più, ogni giorno".