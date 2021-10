Bastoni: “Siamo una Nazionale forte. Belgio? In tanti non vogliono vederci…”

Il difensore interista: "Vogliamo continuare a dimostrare di essere forti, le motivazioni sono sempre grandi"

Bestia nera del Belgio, ma non solo. Dopo il terzo posto nella Nations League conquistato battendo nella finalina di Torino proprio la selezione di Roberto Martinez, Alessandro Bastoni parla ai microfoni della Figc della consapevolezza raggiunta della Nazionale italiana campione d'Europa: "Sicuramente sono in tanti che non vogliono affrontarci, non solo il Belgio - dice ridendo il difensore interista -. Siamo una squadra forte, lo abbiamo dimostro all'Europeo e vogliamo continuare a dimostrarlo con giocatori nuovi. La maglia è la stessa, le motivazioni sono sempre grandi".