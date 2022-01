Bastoni papà, striscione fuori dal Meazza: “Benvenuta Azzurra”

Il difensore ha ringraziato i tifosi per l'omaggio

Papà da pochi giorni e ieri in campo per Inter-Venezia, Alessandro Bastoni ha ricevuto l'omaggio da parte della Curva Nord con uno striscione apparso fuori dal Meazza. "Auguri a papà Bastoni. Benvenuta piccola Azzurra", si legge a colori nerazzurri. Gli ultras non erano presenti ieri dentro lo stadio per via della limitazione a 5.000 spettatori imposta per contrastare la pandemia di Covid.