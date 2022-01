Bastoni goleador e assist man: FIFA22 lo inserisce nel Team of the Week

Per il difensore dell'Inter carta nera e valutazione complessiva di 87

La prestazione monstre contro la Lazio vale un riconoscimento speciale per Alessandro Bastoni. Il difensore dell'Inter, autore di un gol e un assist contro i biancocelesti, entra di diritto nel TOTW (Team of the Week) di FIFA22. Per lui carta nera con la valutazione complessiva di 87.