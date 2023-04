"Siamo arrivati qui ed eravamo consapevoli che servisse grande personalità per fare risultato contro una squadra che sta dominando il campionato e ha fatto un grande percorso in Champions". Così Alessandro Bastoni commenta ai microfoni della Uefa il successo dell' Inter in casa del Benfica . "E' solo il primo tempo di una battaglia che si chiuderà settimana prossima - aggiunge - Ora pensiamo al Monza e poi di nuovo al Benfica.

Dobbiamo cercare di non abbassarci e difendere per tutta la gara perché loro sono molto bravi in attacco e noi lo siamo stati in difesa. Dovremo cercare di fare la partita e giocare dal basso come abbiamo fatto stavolta".