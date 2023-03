Alcuni tifosi nerazzurri avranno la possibilità di incontrare di persona Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, in un appuntamento speciale previsto per martedì 7 marzo, alle ore 15, all’Inter Store San Siro. "I primi 100 tifosi che acquisteranno in questi giorni una maglia ufficiale 2022/23 negli Store nerazzurri riceveranno l’invito esclusivo per poter partecipare all’evento. Durante l’incontro i calciatori saranno disponibili per una sessione di foto e autografi", si legge sul sito del club nerazzurro.