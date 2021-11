Bastoni a SM: “Non è facile preparare tante partite, ma siamo soddisfatti”

Il difensore nerazzurro dopo il derby: "C'è tanto equilibrio rispetto agli altri anni"

Alessandro Bastoni, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nella zona mista di San Siro dopo il derby pareggiato col Milan, commenta la situazione della sua squadra in classifica alla vigilia della nuova pausa per le Nazionali: "C'è tanto equilibrio rispetto agli altri anni, ci sono tante partite, sono due anni ormai che giochiamo ogni tre giorni; non è facile prepararle e dare il 100% su tutto. Ma siamo soddisfatti del nostro cammino".