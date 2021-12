Bastoni a Sky: “Un privilegio giocare queste partite, ci saranno difficoltà”

Le parole del difensore nerazzurro

Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita di Real Madrid-Inter: "Le mie emozioni? Sicuramente è un privilegio giocare in queste partite e in questi stadi. Vogliamo fare bene perché è tanto che l'Inter non vince a Madrid e prendere ancora più consapevolezza in noi stessi. Ci saranno tantissime difficoltà, dall'ambiente alla qualità dei giocatori. Anche se non c'è Benzema, i giocatori del Real hanno qualità incredibili. Ci sono Vinicius e Rodrygo, dovremo stare attenti".