Bastoni a Sky: “Centrale di difesa? All’Inter ho grandi maestri che mi aiutano”

Il difensore interista: "Vogliamo dimostrare che l'anno scorso non abbiamo vinto per caso lo scudetto"

Dopo la splendida prova difensiva offerta questa sera, Alessandro Bastoni esprime la propria soddisfazione per la vittoria sul Venezia ai microfoni di Sky Sport: "Sono abituato a giocare da terzo, stasera ho giocato in una posizione diversa. Serve molta intelligenza a giocare da centrale, ma mi sono trovato molto bene. All'Inter ho grandi maestri che mi aiutano e mi sono sentito bene".

"Ci danno fiducia. Vogliamo dimostrare che abbiamo vinto non per caso l'anno scorso, abbiamo perso giocatori forti ma li abbiamo rimpiazzati bene e vogliamo far bene anche quest'anno".

"Diciamo che come l'anno scorso c'è stato un momento dove abbiamo provato a difendere alti. Però giocare a uomo 3-contro-3 per 90 minuti non è facile, quindi abbiamo trovato una strategia difensiva che ci fa difendere più bassi per ripartire meglio".