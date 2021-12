Bastoni a ITV: “Qui per goderci una grande serata e portare a casa i tre punti”

Le parole del difensore nerazzurro ai canali ufficiali del club prima del fischio d'inizio dell'euro-gara del Bernabeu

Ultima gara della fase a gironi per l'Inter che dovrà affrontare il Real Madrid, con cui questa sera contende la possibilità di qualificarsi da testa di serie. Qualche minuto prima di scendere in campo è Alessandro Bastoni a presentare la sfida. Queste le sue dichiarazioni: "Sarà una bellissima serata, il turno lo abbiamo passato e siamo qui per goderci una grande serata e provare a fare il massimo in uno stadio bellissimo".