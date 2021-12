Bastoni a ITV: “Bravi a risolvere i problemi della prima parte della stagione”

"Anno ricco di soddisfazioni, spero di viverne molte altre", ha aggiunto il centrale azzurro

È il difensore Alessandro Bastoni a commentare a caldo ai microfoni di Inter TV il match vinto oggi dai nerazzurri in casa contro il Torino: "Sapevamo il tipo di partita a cui andavamo incontro, in questo tipo di partite devi essere pronto altrimenti vai hai delle difficoltà. Per fortuna abbiamo vinto ed è stata una grande vittoria. Era molto importante, sapevamo il coefficiente di difficoltà perché le squadre di Juric tatticamente sono molto complesse da affrontare. per fortuna abbiamo vinto. Dopo un avvio di stagione difficile, siamo stati bravi a parlarci e abbiamo risolto i problemi nella prima parte della stagione. Un bilancio dell’anno? Alzare Scudetto ed Europeo è stato incredibile, spero di viverne altri quest’anno".