Bastoni a InterTV: “Stasera tante partite nella stessa gara, potevamo vincere”

Zero vittorie nei confronti diretti? Non può essere solo sfortuna", ha aggiunto

Intervistato da Inter TV, il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni commenta così il derby pareggiato per 1-1 contro il Milan: “Stasera meritavano qualcosa in più, ci sono state tante partite nella stessa partita. Potevamo segnare 2-3 gol e poi abbiamo preso un palo di Saelemaekers. Secondo me potevamo vincere la partita, ma quando non puoi è importante almeno pareggiare. Siamo ancora in corsa in tutte le competizioni, anche lo scorso anno avevamo un grande distacco sul Milan. Certo è dura giocare ogni tre giorni da due anni. Dobbiamo andare avanti con le nostre idee e i nostri principi per continuare a fare bene”.