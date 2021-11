Bastoni a InterTV: “Settimana fondamentale, oggi conferma della nostra forza”

Il commento del difensore nerazzurro ai canali ufficiali del club

Ancora una vittoria per l'Inter di Simone Inzaghi che chiude in bellezza una settimana adesso diventata perfetta come dice Alessandro Bastoni a Inter TV dopo il 2-0 inflitto al Venezia. "Sapevamo che era una settimana fondamentale che poteva indirizzare la stagione. Abbiamo iniziato benissimo, battendo il Napoli e accorciando sulla prima in classifica e penso sia stata una vittoria che serve sì alla classifica ma che dà anche una grande spinta al morale. Abbiamo raggiunto gli ottavi di Champions che era il nostro obiettivo e abbiamo dato conferma della nostra forza oggi a Venezia".

"Non era facile, loro hanno battuto anche la Fiorentina qui in casa, campo molto ostico. Hanno tanti giocatori veloci che attaccano la profondità però l'abbiamo preparata bene e siamo stati bravi a tappare i loro punti di forza e l'abbiamo portata a casa".

Hai giocato in un ruolo diverso. Come ti sei trovato?

"Altra partita fondamentale per dare continuità al nostro percorso in campionato. Non possiamo permetterci di perdere punti per strada quindi entreremo con la stessa determinazione per vincere la partita".