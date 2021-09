Bastoni a InterTV: “Manca il mio gol? L’obiettivo principale è difendere”

"Atalanta squadra rodata che gioca da anni insieme, dovremo essere aggressivi subito per farle male", ha aggiunto

Ai microfoni di Inter TV è Alessandro Bastoni, grande ex della sfida, a presentare il match di Serie A contro l'Atalanta, in programma alle 18:00: "È una gara dura come tutte quelle che abbiamo giocato in questi anni contro l’Atalanta. Sono una squadra rodata che gioca da anni insieme, dovremo essere aggressivi subito per farle male. Nella coooperativa del gol manca ancora la mia rete? Il mio obiettivo principale è difendere, poi se arriva il gol sono contento. La Champions? Adesso siamo concentrati su questa partita, non pensiamo a più gare insieme. Passata questa penseremo alla gara contro lo Shakhtar a Kiev".