Mancano pochi minuti all’inizio del derby contro il Milan e Alessandro Bastoni arriva ai microfoni di Sky Sport per la consueta presentazione del match.

Quali sono le emozioni che stai vivendo?

“È una bella giornata, viviamo per giocare partite così. C’è adrenalina quando si affronta il Milan o una grande squadra, siamo pronti e abbiamo voglia di scendere in campo”.

C’è voglia di rivalsa dopo gli ultimi due derby?

“Sicuramente, ci sarà più rabbia e più attenzione. Il primo derby è stata la partita peggiore del nostro cammino con Inzaghi come ha detto il mister. A Riyadh abbiamo lasciato per strada per demeriti nostri. Abbiamo studiato quello che abbiamo sbagliato e siamo pronti per rifarci”.