Poco prima dell’inizio di Inter-Juventus, Alessandro Bastoni arriva anche ai microfoni di DAZN per la breve presentazione di una partita che di presentazioni non ne avrebbe bisogno:

Come si vivono le ore precedenti una partita così importante?

“Io le sto vivendo bene, siamo nati per giocare queste gare. Davanti ai nostri tifosi, poi, non vedo l’ora”.

Su cosa bisogna insistere per la gara di stasera?

“Sicuramente bisognerà avere pazienza, andiamo in campo e vediamo cosa ci aspetta”.

Cosa non va fatto fare a Vlahovic e Yildiz?

“La Juve si muove bene come squadra, ha movimenti ben definiti. Dobbiamo giocare di squadra anche noi”.