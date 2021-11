Bastoni a DAZN: “Siamo soddisfatti. Il gruppo è unito, mi sento importante”

Le parole del difensore nerazzurro nel post partita di Milan-Inter

Nel post partita di Milan-Inter Alessandro Bastoni si è concesso ai microfoni di DAZN per commentare il pari maturato nel derby di San Siro.

Terzo centrale, ma anche esterno come dimostrato da quella galoppata...

"I ruoli contano ormai poco, bisogna muoversi tanto in campo. Il mister ci chiede questo".

"Sapevamo che era importante vincere per avvicinarci, quando non si vince però non si deve perdere. Quando c'è alta intensità ci sta qualche errore, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto".