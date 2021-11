Bastoni a DAZN: “Nel nuovo ruolo mi son trovato bene. Posso migliorare”

Il commento a caldo del difensore dell'Inter dopo il match del 'Penzo'

C'è anche Alessandro Bastoni tra i giocatori chiamati ad analizzare Venezia-Inter ai microfoni di DAZN: "E stata la prima volta che venivo in barca allo stadio, ma preferisco la maniera tradizionale in pullman (ride, ndr)".

"Quando arrivi in certi palcoscenici devi darti una sveglia all'istante, altrimenti come sei arrivato è un attimo che te ne vai. Ho 22 anni posso migliorare tante cose con l'esperienza. Per ora provo a fare del mio meglio come sempre".