Bassetti: “Riduzione capienza una scelta di pancia. Giusta l’idea inglese”

Le parole del professor Bassetti questa mattina a Radio Anch'Io Lo Sport

Intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport, il professor Matteo Bassetti critica le misure adottate da Governo e Lega Calcio a causa della pandemia. In particolar modo la riduzione della capienza. "Un colpo difficile da digerire per chi si è vaccinato - dice -. Non si fa differenza tra chi ha uno stadio da 20mila o 100mila posti, è l'ennesimo provvedimento per colpire il calcio senza una logica. Oltretutto gli stadi sono luoghi sicuri se si fanno applicare le regole, come il Super Green Pass e le mascherine. Si fanno le regole e poi si torna indietro. Mi sembra una gestione cervellotica della pandemia, che segue più la pancia che non la testa. Purtroppo Omicron non ha ancora soppiantato Delta. Abbiamo ancora Delta che sta portando molte persone negli ospedali. Omicron è molto più contagiosa, ma sembra essere meno aggressiva soprattutto nei vaccinati. Siamo in una fase di iper circolazione del virus. Se lei guarda i giornali della prima settimana di gennaio si renderà conto che gli ospedali erano pieni di influenzati. Oggi siamo in una situazione molto buona tra chi ha il vaccino e chi gli anticorpi. La situazione è emergenziale solo per i non vaccinati. In reparto ho 19 ricoverati di cui 18 non vaccinati e stanno molto male. Non mi preoccuperei della circolazione del virus tra i vaccinati".