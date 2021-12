Basilea, scoppia il caso Esposito: rifiuta l’ingresso in campo, compagni infuriati

L'episodio è avvenuto ieri nel corso del match di Conference League col Qarabag. Il portavoce Walter: "Non è tollerabile"

Scoppia un caso nel Basilea, e il protagonista è Sebastiano Esposito. Il giocatore arrivato in estate dall'Inter al club elvetico, infatti, si è ammutinato rifiutandosi di entrare in campo nel corso del match di Conference League contro il Qarabag, nella fase finale di un incontro che la formazione rossoblu comandava agevolmente col risultato di 3-0, declinando l'invito del proprio tecnico Patrick Rahmen. Altissima tensione sulla panchina della squadra, col capitano Valentin Stocker, Michael Lang e Jordi Quintillà che non fanno nulla per nascondere la loro rabbia verso il giovane compagno.