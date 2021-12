Basilea, Esposito reintegrato: parte in panchina con lo Young Boys

Il canterano nerazzurro sembra aver appianato le divergenze che lo avevano confinato ai margini della squadra di Patrick Rahmen

Sebastiano Esposito reintegrato nella rosa del Basilea. Dopo il rifiuto di entrare in campo negli ultimi minuti del match di Conference League contro il Qarabag dello scorso 9 dicembre e la conseguente esclusione dai convocati per la partita di campionato con il Servette, l'attaccante di scuola Inter, in prestito dal club nerazzurro, è tornato in panchina nella partita di stasera, il big-match della Super League svizzera contro lo Young Boys.