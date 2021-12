Basilea, Esposito nell’occhio del ciclone. Rahmen: “Dovrò parlargli”

Pesante la situazione per il giovane attaccante, espulso ieri nel match contro il Grasshoppers

Dopo il disdicevole episodio della partita di ieri, dove è stato protagonista di un pesante alterco con Shkelqim Demhasaj e Petar Pusic del Grasshoppers culminato con una testata rifilata a quest'ultimo che gli è costata il cartellino rosso, Sebastiano Esposito è finito nell'occhio del ciclone al Basilea. La situazione per il giovane attaccante di scuola Inter si sta facendo davvero pesante, considerato che quest'episodio si aggiunge all'ammutinamento dei giorni scorsi in Conference League che ha scatenato l'ira dei compagni. E il tecnico rossoblu Patrick Rahmen non sembra più intenzionato a tollerare oltre: "Dovrò parlargli", il laconico messaggio lanciato dal mister e riportato dalla Basler Zeitung.