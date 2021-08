Basilea, Esposito colpisce ancora: a segno anche contro il Sion

Sua la quarta delle sei reti con le quali la formazione rossoblu ha liquidato la compagine del Vallese in campionato

Non conosce soste l'ottimo avvio di stagione di Sebastiano Esposito, che timbra per la seconda volta il cartellino nel campionato svizzero. C'è infatti anche la firma dell'attaccante di scuola Inter nella goleada che il Basilea ha rifilato al Sion: nella partita, finita 6-1 per i rossoblu, Esposito ha messo a segno la quarta rete al 42esimo minuto.