Basilea, Esposito ancora in gol: “Di sinistro? No, con la trivela di Quaresma”

L'attaccante classe 2002 commenta la sua giocata durante una diretta Instagram

Buona anche la seconda per il Basilea di Patrick Rahmen, che ha passeggiato sul Sion battendolo con un 6-1 tennistico nella seconda giornata della Super League svizzera. Nel tabellino marcatori un posto speciale lo ha trovato anche Sebastiano Esposito, autore del 4-0 provvisorio, con un colpo reso celebre dall'ex interista Ricardo Quaresma. "Se ho segnato di sinistro? No", ha detto Espo nel corso di una diretta Instagram. Per poi annuire di fronte alla domanda: "Allora hai segnato con la trivela?".