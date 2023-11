Il derby d'Italia non si esaurirà con il triplice fischio di Marco Guida domenica sera, ma Inter e Juve duelleranno fino a maggio per contendersi lo scudetto. E' il pensiero espresso da Andrea Barzagli, ex difensore bianconero, a DAZN: "Siamo a un terzo del campionato, tuttavia la classifica dice che Juventus e Inter sono le più continue: lotteranno fino alla fine per vincere - le sue parole -. Nonostante sia presto, uno scontro diretto è sempre uno scontro diretto: portare a casa i tre punti porterebbe tantissimo dal punto di vista psicologico".

Che partita sarà a livello tattico?

"L’Inter ha il miglior attacco e la miglior difesa, crea molto e difende in modo attento e organizzato. La Juventus la conosciamo: la fase difensiva è la sua forza, anche se davanti ha giocatori imprevedibili e in grado di decidere le partite. Sono curioso di vedere i primi 10 minuti: da parte dell’una e dell’altra non deve esserci la fretta di segnare, rischiando di sbilanciarsi. Penso che i nerazzurri avranno l’atteggiamento di sempre, senza snaturarsi. La Juve potrebbe attendere, provando ad azzannare l’avversario nel momento in cui si scoprirà”.

Differenze e similitudini tra Allegri e Inzaghi.

"Massimiliano ha più esperienza, ovviamente per via dell’età, ma entrambi hanno vinto dei trofei importanti. Simone propone un calcio organizzato, con una buona fase offensiva. Non so quali possano essere le differenze più evidenti, di sicuro il lavoro e il metodo cambiano, anche per i rispettivi staff, ma so quale aspetto abbiano in comune: sono formidabili nella gestione del gruppo. Inzaghi è già assolutamente un top, l’ha dimostrato con i risultati ottenuti in questi anni. Se poi in queste stagione dovesse arrivare lo scudetto, sarebbe un’ulteriore conferma di questo ‘status’".