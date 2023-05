Andrea Barzagli dalla Milano Football Week ha parlato di vari temi, fra cui l'euroderby: "Non me l'aspettavo onestamente. Vero che Leao cambia l'equilibrio, ma mi aspettavo un Milan diverso. Non è finita, l'Inter ha fatto molto bene ed è un derby ancora aperto. Che partita ci dobbiamo aspettare al ritorno? L'Inter deve giocarsi la partita e il Milan dovrà fare sicuramente qualcosa in più, perché ha fatto vedere nel corso dell'anno e anche dello scorso che ha molta più qualità".