A rubare gli occhi nella partita di ieri, su tutti, è stato Hakan Calhanoglu. "Quelle palle le mettevano Veron o Xabi Alonso - dice Andrea Barzagli a Dazn mentre scorrono le immagini del passaggio in verticale per Dimarco a metà primo tempo-. Ne aveva fatta un'altra poco prima rasoterra, ha una facilità di calcio incredibile. Si sta prendendo completamente il centrocampo, è un giocatore dinamico ma che si butta in avanti ma sa coprire anche le zone del campo difensivamente. MVP? Completamente".

L'ex difensore della Juventus si esprime anche sul "cambio" tra Skriniar e Pavard in sede di mercato. "Skriniar ha fatto ottimi anni all'Inter, ma rispetto all'ultimo anno è meglio Pavard. Sa fare tutto bene ed è funzionale all'Inter, come tutti gli altri", l'opinione di Barzagli.

In ultimo si parla dell'impegni in Champions League dei nerazzurri. "La Champions porta via energie nervose, ma quando sei abituato a giocarla ti viene naturale. L'Inter ha una rosa abituata a giocare ogni tre giorni. La dice lunga su una rosa abituata ad arrivare fino in fondo tutti gli anni".