Intervistato da Sportitalia.com, l'ex attaccante del Boca Juniors Guillermo Barros Schelotto, oggi ct del Paraguay, ha detto la sua su Lautaro Martinez: "Lautaro è un giocatore che ha la stoffa per fare il capitano dell'Inter, ha un'ottima qualità di gioco. Quando ero al Boca lo chiedemmo al Racing, ma era un affare difficile per la rivalità fra i due club, oltre al fattore economico, visto che costava già un prezzo elevato per il calcio argentino.