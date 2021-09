Barone: “Commisso ha avuto la forza di rifiutare grandi offerte per Vlahovic”

Il direttore generale della Fiorentina si è espresso nel corso della presentazione del nuovo arrivato Odriozola

A margine della presentazione di Alvaro Odriozola come nuovo giocatore della Fiorentina, il direttore generale viola Joe Barone ha reso omaggio al presidente Rocco Commisso per la capacità di resistere all'assalto di grandi club, tra cui l'Inter, nei confronti di Dusan Vlahovic: "Il nostro mercato è iniziato con Italiano. Una scelta fatta per valorizzare la rosa e far crescere i ragazzi. Dare una linea di gioco che abbiamo già visto nelle prime giornate di campionato. Sono rimasti giocatori che in molti volevano portarci via, ovvero Milenkovic e Vlahovic. Con delle cifre importanti che Commisso ha avuto la volontà e la forza di rifiutare".