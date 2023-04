Simone Vergassola, vice del tecnico del Bari Michele Mignani, parla dopo la partita vinta in volata contro il Pisa sottolineando i meriti di Sebastiano Esposito, autore del gol del momentaneo 1-1, e insieme degli altri giocatori impegnati: "Gregorio Morachioli è alla prima da titolare. Non sapevamo quanto potesse determinare. È stato bravo e si è fatto trovare pronto. Così come Bellomo ed Esposito, che ha fatto un gran gol e si è impegnato tantissimo. Anche i ragazzi subentrati hanno fatto molto bene, come Botta, come Ricci, come Zuzek che è una garanzia”, le sue parole a RadioBari.