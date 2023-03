Dopo un avvio da due reti in due partite, Sebastiano Esposito ha faticato a trovare spazio nel Bari visto che nelle ultime due partite dei biancorossi il ragazzo di scuola Inter è rimasto a guardare dalla panchina. Michele Mignani, tecnico dei Galletti, rassicura però il suo attaccante nella conferenza stampa della vigilia del match di Ascoli: "Sta bene, come tutti. Io faccio delle scelte in base alla partita che mi immagino possa esserci.