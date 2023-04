Pareggio in extremis per 2-2 per il Bari in casa contro il Como, partita dove il tecnico Michele Mignani ha gettato nella mischia per i minuti finali anche Sebastiano Esposito. Che a fine partita si è guadagnato gli elogi del proprio allenatore che ha commentato l'impatto dei giocatori subentrati: "Volevamo andare a lavorare su loro uomo su uomo, volevamo mettere i tre attaccanti sui loro tre difensori.