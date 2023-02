Mattia Maita, centrocampista del Bari, parlando ai microfoni di RadioBari si è detto contento dei nuovi giocatori arrivati in biancorosso nel mercato di gennaio, tra i quali anche Sebastiano Esposito giunto in prestito dall'Inter: "Sono giocatori importanti per la categoria, ci hanno dato una mano e di quello avevamo bisogno, ci compattiamo ed andiamo avanti così".