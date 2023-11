"Scudetto? È ancora presto per dirlo. Inter e Juventus sono avanti e possono essere avvantaggiate ma il campionato è ancora lungo e anche il Napoli può rientrare in corsa". Questo il pensiero di Franco Baresi, intervenuto ai microfoni di Gazzetta dello Sport a margine di 'Play for the future' a Napoli. "Il Milan deve essere ambizioso, pensare in grande e avere gli obiettivi importanti. Poi c’è il Napoli che è una squadra competitiva e può dare ancora del filo da torcere".